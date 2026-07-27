Перерасчет за ЖКУ при отъезде на дачу: как сэкономить на коммуналке летом 2026

Лето — пора отпусков и дачных сезонов. Городские квартиры пустеют, но коммунальные квитанции продолжают приходить с привычными суммами. Можно ли не платить за воду, свет и газ, пока вас нет дома? Оказывается, да, но при соблюдении строгих условий. О том, как законно сделать перерасчет и сэкономить на «коммуналке», корреспонденту REGIONS рассказал юрист Николай Метелица.

Главное условие: отсутствие более пяти дней

По словам эксперта, ключевое требование для перерасчета — временное отсутствие в квартире не менее пяти полных календарных дней подряд. Дни отъезда и возвращения при подсчете не учитываются.

Однако есть важное ограничение: перерасчет возможен только в том случае, если в квартире нет индивидуальных приборов учета (счетчиков) или их установка технически невозможна. Если счетчики стоят, перерасчет не положен — вы просто передаете нулевые или фактические показания. Исключение — вывоз мусора: за него перерасчет возможен даже при наличии счетчиков.

«Самая частая ошибка дачников — думать, что если они уехали на месяц, то платить за коммуналку вообще не нужно. Это не так. Перерасчет делается только при соблюдении двух условий: отсутствие более 5 дней и отсутствие счетчиков в квартире. Если счетчики есть — никакого перерасчета не будет, вы просто не тратите ресурсы», — говорит Николай Метелица.

Какие услуги можно пересчитать, а какие нет

Юрист перечислил, что именно подлежит корректировке:

Перерасчет возможен:

Холодное и горячее водоснабжение

ВодоотведениеЭлектроснабжение

Газоснабжение

Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)

При перерасчете по водоснабжению услуга водоотведения пересчитывается автоматически.

Перерасчет НЕ делается:

Отопление — платить придется в любом случае

Взносы на капитальный ремонт

Содержание и текущий ремонт общего имущества

Коммунальные услуги на общедомовые нужды

Как подать заявление: до отъезда или в течение 30 дней после

Специалист пояснил, что подать заявление на перерасчет можно двумя способами:

До отъезда — в управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию или МФЦ.

Не позднее 30 дней после возвращения.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие факт отсутствия. Перечень таких документов закреплен в Постановлении Правительства РФ № 354. Это могут быть билеты, счет из гостиницы, справка из садоводческого товарищества и другие подтверждения. Перерасчет производится в течение пяти рабочих дней после получения заявления.

Важное нововведение 2026 года: автоматический перерасчет за горячую воду

С 1 июля 2026 года вступило в силу важное изменение: перерасчет за временное отсутствие горячей воды теперь происходит автоматически, без заявления от жильцов.

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны самостоятельно фиксировать перерывы в подаче услуги и отражать уменьшение суммы в ближайшей квитанции. Если горячую воду отключают на плановые 10–14 дней, платеж за эту услугу может снизиться на 33–47%. За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва плату снижают на 0,15%.

Ранее жильцам приходилось самостоятельно фиксировать факт отсутствия воды, писать заявления, собирать подписи соседей и подавать документы в управляющую компанию. С июля 2026 года весь этот бюрократический процесс упразднен — перерасчет должен происходить в беззаявительном порядке. Это серьезный шаг к тому, чтобы сделать систему ЖКХ более справедливой и менее обременительной для жильцов.

Практические советы для дачников

Юрист рекомендует не пренебрегать своим правом на перерасчет, особенно если вы уезжаете из города на длительный срок. Главное — заранее убедиться, что в квартире нет счетчиков, и подготовить документы, подтверждающие ваше отсутствие. Даже если вы вернулись и забыли подать заявление, у вас есть целый месяц, чтобы это исправить. А в случае отключения горячей воды теперь можно даже не беспокоиться — управляющая компания обязана сделать перерасчет автоматически. Эти простые меры помогут существенно сократить расходы на коммуналку в летний сезон.