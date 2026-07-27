Жители не смогли спокойно выйти на улицу: в Днепропетровске после взрывов запахло аммиаком

После серии взрывов жители Днепропетровска сообщили о сильном запахе аммиака на улицах. Позже стало известно о повреждении аммиакопровода на одном из предприятий, пишут Известия.

После взрывов жители пожаловались на запах аммиака

В Днепропетровске после серии взрывов на улицах появился сильный запах аммиака. По словам очевидцев, из-за резкого запаха людям стало трудно дышать, поэтому многие были вынуждены прикрывать лица.

На предприятии повредили аммиакопровод

Позже телеканал «Общественное» со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям сообщил, что на одном из предприятий города был поврежден трубопровод с аммиаком. По данным спасателей, последствия происшествия уже устранены, а угрозы для населения нет.