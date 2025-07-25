Поликлиника № 1 в Пушкино распахнула двери отремонтированного здания

Недавно завершилась первая фаза реконструкции корпуса Пушкинской больницы им. профессора В. Н. Розанова, расположенного в городе Пушкино.

Городская поликлиника № 1 успешно переехала в реконструированный корпус здания, где медицинские работники уже оказывают помощь пациентам. Обращаем внимание, что теперь вход в поликлинику расположен со стороны проезда Розанова. В настоящее время в больничном комплексе продолжаются дополнительные работы, в том числе установка и настройка лифтового оборудования.

25 июля заместитель главы округа Пушкинский Ольга Жданова провела инспекцию обновленного участка поликлиники и высоко оценила выполненные работы, подчеркнув, что ремонтные мероприятия проводятся в соответствии с графиком.

В ходе инспекции она сообщила о создании комфортных условий для пациентов. Новое помещение включает в себя улучшенную регистратуру с функцией акуметрии, современные кабинеты, оснащенные новейшим медицинским оборудованием, в том числе передовыми компьютерными томографами и ультразвуковыми аппаратами. Современные лифты обеспечивают удобство посещения для всех групп населения. Эффективная система вентиляции гарантирует приток свежего воздуха и поддержание оптимального микроклимата. Установлены новые сантехнические приборы, соответствующие современным требованиям гигиены.

Ольга Жданова также признала, что ремонтные работы, безусловно, могут создавать неудобства для посетителей медицинского учреждения. В связи с этим все поступающие обращения и предложения от жителей фиксируются и детально анализируются специалистами. Заместитель руководителя округа поблагодарила граждан за проявленное терпение и понимание.