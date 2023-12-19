Поликлиника после капремонта открылась в микрорайоне Юбилейный в Королеве

В подмосковном Королеве завершился капитальный ремонт поликлиники смешанного типа, расположенной в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова рассказала, что всего на проведение всех работ было направлено почти шестьсот миллионов рублей. А на период проведения ремонтных работ поликлиника была закрыта, но врачи продолжали прием пациентов в ближайших корпусах медицинского учреждения.

Главврач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский отметил, что здание полностью обновлено, вся инфраструктура выполнена по современному стандарту «Наша поликлиника». Кабинеты, холлы, зоны отдыха оборудованы для максимального комфорта пациентов и медицинского персонала.

Отмечается, что в церемонии открытия поликлиники после капитального ремонта принял участие заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов. В ходе мероприятия он пообщался как с медицинским персоналом, так и с жителями и ответил на волнующие их вопросы.