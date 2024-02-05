«Политическая сделка»: выяснилось, как изменится «Яндекс» после продажи

После продажи «Яндексом» будут владеть российские компании, а офис IT-гиганта разместится в Калининграде. Смена владельцев не угрожает безопасности личных данных юзеров. Об этом рассказал предприниматель и IT-специалист Антон Снежков.

По информации РБК, головная компания «Яндекса» — Yandex N.V. – договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

«Данная сделка — это больше, скажем так, политический процесс, нежели какое-то техническое дробление компании. Самая крупная IT-компания России не может принадлежать зарубежным инвесторам и базироваться в Нидерландах. Поэтому было принято решение, что «Яндексом» будут владеть наши российские структуры, в том числе «Лукойл», — пояснил Снежков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт уточнил, что управлять активами компании будут те же топ-менеджеры, что и сейчас. Привычные сервисы — почта, поисковик и остальные — скорее всего, продолжат функционировать в прежнем режиме. Личные данные пользователей уже хранятся в России.

«Эта компания хотя и была нидерландской, но все данные хранились у нас в стране. У нас есть закон, по которому иностранные компании обязаны хранить данные пользователей здесь. Теперь «Яндекс» просто станет принадлежать не иностранным инвесторам и фондам, а российским, и находиться будет в Калининграде», — добавил собеседник.

Ранее мы сообщали, что Потанин и Алекперов намерены приобрести контрольный пакет «Яндекса».