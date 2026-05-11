Политический раскол на Евровидении 2026: пять стран отказались от участия и трансляции конкурса

Юбилейный 70-й конкурс песни «Евровидение», который должен пройти в Вене, столкнулся с беспрецедентным демаршем. Ряд европейских государств официально объявили о бойкоте мероприятия, выражая протест против включения в состав участников представителя Израиля на фоне международной обстановки. Об этом 11 мая сообщил телеканал France 24, передают Известия .

Масштабный демарш европейских вещателей

Музыкальный конкурс «Евровидение-2026» оказался в центре громкого политического скандала. Пять стран — Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды — приняли решение бойкотировать мероприятие. Как сообщает телеканал France 24, общественные вещательные компании этих государств заявили, что не только снимают своих артистов с соревнований, но и отказываются от трансляции шоу на своих территориях. Основной причиной протеста названо несогласие с решением организаторов допустить к участию делегацию из Израиля.

Реакция организаторов в Вене

Ситуация ставит под угрозу традиционный формат конкурса, который в этом году принимает Австрия. Исполнительный директор «Евровидения» Мартин Грин выразил обеспокоенность случившимся и заявил о намерении вступить в переговоры с представителями национальных вещателей. По его словам, руководство конкурса приложит максимум усилий, чтобы вернуть страны-отказники в состав участников, однако времени на дипломатическое урегулирование остается крайне мало. Основные мероприятия конкурса запланированы на период с 12 по 16 мая.

Исторический контекст и последствия

Бойкот такого масштаба является редким событием для «Евровидения», которое позиционирует себя как аполитичная музыкальная площадка. Отказ от трансляции в крупнейших европейских странах нанесет серьезный удар по рейтингам и рекламным доходам организаторов. Тем не менее, Европейский вещательный союз (EBU) пока не изменил своего решения относительно состава участников. Музыкальное сообщество внимательно следит за развитием событий, так как решение пяти стран может спровоцировать цепную реакцию среди других участников 70-го песенного фестиваля.