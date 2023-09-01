Politico: 10 танков Abrams прибудут на Украину уже в сентябре, еще 21 танк – неизвестно когда

В своем материале издание цитирует представителя армии США полковника Мартина О'Доннелла. С его слов указанная бронетехника отправится в Киев после ремонта в Германии. Это случится примерно в середине сентября.

Что касается остальных обещанных Пентагоном Киеву 21 Abrams, то сроки их поставки ведомство затрудняется назвать.

«Украина должна получить первые 10 из 31 обещанного танка «Абрамс» в середине сентября... Западные официальные лица надеются, что прибытие танков даст киевским силам преимущество, необходимое им для прорыва ожесточенной обороны России в их изнурительном контрнаступлении», – пишет издание.

Кроме того отмечается, что более 200 украинских военнослужащих успешно прошли обучение на танках M1 Abrams на базах НАТО в ФРГ.