Политолог Дудчак усомнился, что США признают вину Киева в ударах по Запорожской АЭС

Политолог Александр Дудчак предположил, какой будет реакция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и США после того, как Украина ударила по Запорожской АЭС. Специалист прокомментировал атаки в беседе с RT .

Америка не захочет вмешиваться в ситуацию с АЭС. По мнению Дудчака, США готовы лишь призывать стороны к сдерживанию, но напрямую влиять на ВСУ не станут, и даже их вину в атаках проигнорируют.

«А от американцев чего ждать? Цинизм, конечно, зашкаливает. Как с этим бороться? Нужно собирать конференции, заседания ООН, потому что терпеть это безобразие сложно, это просто опасно. Обезьяна с гранатой может довести до катастрофы», — отметил аналитик.

При этом сотрудники МАГАТЭ могли видеть атаку на Запорожскую АЭС. Они проезжали мимо, когда украинский дрон атаковал учебно-тренировочный центр станции. Однако, скорее всего, как полагает аналитик, специалисты и американцы будут молчать. Даже пресса Запада выдаст однобокую информацию.

Напомним, прилет украинского беспилотника случился 9 апреля. Удар пришелся на крышу учебного корпуса. При этом в Госдепартаменте США быстро призвали российских людей покинуть станцию, а также «воздержаться от любых действий, которые могли бы повлечь за собой ядерную аварию».

Ранее предположили, что Запорожской АЭС не даст исчезнуть Европа.