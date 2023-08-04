Политолог Ведруссов пояснил влияние массового притока мигрантов на благосостоянии России

По словам политолога Александра Ведруссова, приток большого числа мигрантов в Россию далеко не лучшим образом влияет на благосостояние нашей страны. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что это приводит к падению соцстандартов и размеров зарплаты.

По мнению политолога, большое количество гастарбайтеров в стране также влияет на рост криминала и развитие коррупции.

Он подчеркнул, что их работу вполне могли бы выполнять меньшее число профессионалов с использованием современной техники.