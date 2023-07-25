Блохин уверен, что вопрос стоит не в производстве вооружения, а в сохранении Украины в роли государства. Об этом сообщает RT .

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, которого зовут Константин Блохин, поделился своим мнением о заявлении властей Киева относительно цели превратить Украину в «оружейный арсенал свободного мира». По его словам, это может быть сигналом для западных стран, чтобы они проявили интерес к Украине и инвестировали в нее больше средств.

К тому же политолог считает все эти заявления фантазией, поскольку на самом деле ключевая задача для Украины стоит не в производстве вооружения, а в сохранении своего суверенитета и стабильности как государства. По мнению Блохина, Украина стала своего рода испытательным полигоном для испытания вооружений.