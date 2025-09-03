Полицейская из Подмосковья раскрыла жесткие реалии выживания на необитаемом острове

Жительница Ступино Юлия Кочкина стала одной из 65 участников масштабного реалити-шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» на федеральном канале. Двадцатипятилетняя сотрудница полиции поделилась с подписчиками своего телеграм-канала закулисными деталями проекта, которые остались за кадром первого эфира. Об этом сообщает интернет-издание REGIONS.

Испытания начались с экстремального старта: всем участникам пришлось спрыгнуть с баржи и преодолеть вплавь около 500 метров до берега. Несмотря на отсутствие специализированной спортивной подготовки, ступинская полицейская показала высокий результат, войдя в первую двадцатку пловцов. После изматывающего заплыва группу ждал многокилометровый переход к месту первой стоянки — амфитеатру.

При этом сам быт на острове далек от курортного. Как сообщает Юлия, участники самостоятельно переправляли на плоту стратегические запасы: рис, манго, арбузы, мачете, топоры и веревки. О средствах гигиены организаторы позаботиться якобы «забыли». Небольшим утешением стали пять-семь спальников на всю команду из 65 человек. Мужчины отдали их женщинам, однако на тридцать человек этого оказалось катастрофически мало. Приходилось укрываться одним спальником по три-четыре человека, согреваясь друг о друга.

Самым сложным, по признанию Кочкиной, стал первый вечер из-за испытаний, тесного контакта с незнакомцами. Не спасла и еда: тогда удалось съесть лишь 100 граммов риса. Однако, по признанию блондинки, именно в этот момент включается внутренний стержень и понимание, что пройденный путь слишком значителен, чтобы сдаться без борьбы.

Напомним, что российское реалити-шоу выходит на СТС. В нем обычные люди отправляются на необитаемый остров в Таиланде, чтобы пройти суровые испытания на выживание. Участники делятся на три племени по стихиям и соревнуются за ресурсы, иммунитет и возможность остаться в проекте. Под руководством ведущего Дмитрия Масленникова им предстоит бороться с дикой природой и друг с другом, чтобы в финале сильнейший получил главный приз — 10 миллионов рублей. За него борются известные блогеры, актеры и спортсмены, включая Алексея Кривеню, Вашу Марусю и Олега Тайгу.

Ранее сообщалось, что два жителя из Кемерово поборются за 10 млн руб. в «Острове сокровищ. Знаки судьбы».