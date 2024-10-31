Два жителя Кемерова поборются за 10 млн руб. в «Острове сокровищ. Знаки судьбы»

Бороться за приз будут жители различных регионов РФ. В пресс-службе телеканала «СТС» рассказали, что они отправятся в Таиланд на необитаемый остров. Участникам придется выживать: искать пищу, добывать воду. При условии выполнения определенных заданий они могут рассчитывать на некоторые привилегии. Без поддержки друг друга и взаимовыручки выжить на острове невозможно.

Оценить свои возможности решили 32-летний спасатель-инструктор Олег Тайга и 23-летний футболист Степан Козаченко. В портфолио для проекта они рассказали, куда намерены потратить деньги в случае победы в шоу.

Так, Олег откроет центр выживания, где будет передавать обучающимся свой большой опыт. Так, мужчина пережил клиническую смерть и нападение медведей. Степан раздаст деньги благотворительным центрам и футбольным организациям, а также закроет ипотеку родителей и построит собственный дом.

Ранее сообщалось, что на киберфесте Goodline Open состоится показ костюмов персонажей игр и комиксов.