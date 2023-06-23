Полицейские Городского округа Пушкинский почтили минутой молчания память павших героев ВОВ
Фото: [Константин Гергая/РИАМО-СТРИНГЕРЫ]
Руководители и личный состав МУ МВД России «Пушкинское», члены Общественного совета и Совета ветеранов в День памяти и скорби – 22 июня - возложили цветы к мемориалу стражам правопорядка, которые погибли в Великой Отечественной войне и почтили их память минутой молчания.
Как рассказал председатель Совета ветеранов Пушкинского УВД подполковник в отставке Борис Коротков, в местном управлении трудились участники ВОВ. Многие из них после ранений продолжили служить Родине.
«Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения героям, защищавшим честь и достоинство нашей страны. Мы благодарны каждому из них за верность и преданность делу», - сказал Коротков.