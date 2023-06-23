Полицейские Городского округа Пушкинский почтили минутой молчания память павших героев ВОВ

Руководители и личный состав МУ МВД России «Пушкинское», члены Общественного совета и Совета ветеранов в День памяти и скорби – 22 июня - возложили цветы к мемориалу стражам правопорядка, которые погибли в Великой Отечественной войне и почтили их память минутой молчания.