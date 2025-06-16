Полицейские округа Пушкинский поздравили ребят из семейного центра «Ступени» с началом летних каникул

Центр «Ступени» — это место поддержки для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: осиротевших, переживающих кризис в семье или находящихся в социально опасном положении. Здесь им оказывают комплексную помощь, направленную на возвращение к полноценной жизни.

Фото: [ Пресс-служба УМВД России «Пушкинское» ]

Сотрудники полиции регулярно поддерживают связь с центром и его подопечными, устраивая для них интересные и полезные мероприятия.

В этот раз полицейские пришли поздравить ребят с началом летних каникул и провели для них насыщенную программу, раскрывающую различные аспекты их профессиональной деятельности.

Особый интерес у детей вызвала демонстрация современного экспертно-криминалистического оборудования, используемого в процессе расследования преступлений.

Фото: [ Пресс-служба УМВД России «Пушкинское» ]

Не менее ярким моментом стало выступление служебной собаки с кинологом, продемонстрировавшей впечатляющий набор навыков.

В завершение встречи полицейские сделали детям приятные сюрпризы, вручив небольшие подарки.

Встреча получилась не только информативной, но и оставила у ребят массу положительных впечатлений.

Благодаря таким мероприятиям дети получают уникальную возможность ближе познакомиться с работой правоохранительных органов, задать интересующие их вопросы и пообщаться с сотрудниками, обеспечивающими безопасность в городе.