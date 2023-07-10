Полицейские получили условные срока по делу о резонансном убийстве студентки в Кемерово

Заводской районный суд Кемерово приговорил к условным срокам пять сотрудников полиции, проходившим по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой.

В январе 2020 года девушку убил ее бывший парень Владислав Канюс, который получил 17 лет колонии строго режима.

История получила широкий резонанс, когда выяснилось, что соседи убитой безрезультатно пытались вызвать полицию, сделав семь звонков в службу «112». По вызову никто так и не приехал, и спасти девушку не удалось.

Обвинения в халатности, повлекшей смерть человека, были предъявлены двум полицейским, проигнорировавшим вызов, и трем сотрудницам Центрального УВД, которые не передали информацию патрульным нарядам.

Все они получили условные сроки. Михаил Балашов осужден на два года, Дмитрий Тарицын, Анна Пономарева, Мария Дунаева и Кристина Юдинцева – на полтора.