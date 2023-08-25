Полиция Испании изъяла крупную партию кокаина весом в 9,5 тонны

Груз был обнаружен в результате слаженных действий полиции и конфискован в порту Альхесирас в Андалусии.

Как сообщает KP.RU, в Испании изъяли 9,5 тонны кокаина, спрятанные в ящиках из-под бананов. Эта партия наркотиков является на сегодняшний день самой крупной в истории страны. Информация о данном случае также стала известна благодаря национальной полиции.

Это уже не первая успешная операция по задержанию наркокурьеров в настоящем году. Ранее ФСБ России смогла накрыть рекордную партию наркотиков, задержав преступников с 699 килограммами запрещенного вещества. Сообщалось, что груз был отправлен из Латинской Америки на территорию Российской Федерации. После этого он должен был отправиться в Европу.