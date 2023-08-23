Полиция Краснодарского края потеряла деньги, изъятые у безработной

Как пишет интернет-издание «Ридус» , местные сотрудники полиции потеряли десять тысяч долларов после того, как изъяли эти деньги у женщины, обратившейся ранее за помощью.

В социальных сетях сообщается, что когда-то 62-летняя женщина, проживающая в городе Славянск-на-Кубани, обратилась за помощью к правоохранительным органам. Как выяснилась, она сделала это из-за того, что не обнаружила у себя дома отложенные деньги довольно большой суммы.

Позже оказалось, что 10 тысяч долларов все-таки нашлись в жилье безработной женщины спустя сутки. Несмотря на это, полицейские уже возбудили дело о краже и решили изъять найденные деньги для проверки, дав обещание, что они вернутся владелице как можно скорее.

Однако даже спустя несколько месяцев она их не увидела, поскольку такая огромная сумма потерялась. Теперь в деле разбирается Следственный комитет.