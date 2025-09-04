Полиция накрыла «неуловимую» банду с бензопилой наперевес спустя 5 лет

Неуловимых грабителей, которые совершали дерзкие налеты на магазины, используя бензопилы и похищая крупные суммы денег, наконец-то поймали. Об этом пишет Daily Mail.

В Лондоне поймали банду дерзких воров, которые годами терроризировали город. По данным источника, они прославились тем, что грабили магазины, проникая внутрь с бензопилой. Один раз им удалось вынести из супермаркета целых 218 млн р.

Полиция охотилась на эту группировку с 2020 года, ведь на их счету больше сотни ограблений ювелирных и магазинов электроники. Часть награбленного они прятали прямо на погостах. В январе 2025 года воров удалось взять с поличным. У одного из них нашли тайник с серебром на 8,7 млн р. Все четверо получили тюремные сроки.

