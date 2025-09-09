В Подмосковье задержаны наркоторговцы с особо крупной партией запрещенных веществ. Об этом в своем телеграм-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Московской области полиция провела успешную операцию по пресечению поставки крупной партии наркотиков. На 43-м километре скоростной трассы М-11 сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки «Газель», который вызвал у них подозрения.

При досмотре грузового отсека автомобиля, который был замаскирован под перевозку обычного кабеля, оперативники обнаружили тайник. Внутри металлических катушек находились 479 плотно упакованных свертков. Эксперты установили в них вещество растительного происхождения и синтетический порошок. Общий вес обнаруженных наркотиков превысил 500 кг.

В настоящее время устанавливаются все детали преступной схемы и лица, причастные к организации наркотрафика. Возбуждено уголовное дело.

