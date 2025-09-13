Полиция в Ульяновской области ищет сбежавшего из-под надзора педофила-рецидивиста

В Ульяновской области разыскивают мужчину, ранее осуждённого за педофилию. Он нарушил условия административного надзора и скрылся. Правоохранительные органы приступили к поискам. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Мужчина, который был осужден, освободился из колонии всего пару месяцев назад. Согласно закону, в течение следующих полутора лет он обязан находиться под обязательным административным надзором.

«Для этого бывшему заключенному надели специальный электронный браслет. Однако насильник сумел срезать устройство и скрылся», — говорится в публикации.

Согласно данным полиции, беглец был приговорен к лишению свободы в 2004 году за совершение изнасилования двух несовершеннолетних. Кроме того, его обвинили в попытке совершения насильственных действий сексуального характера в отношении еще одного подростка.