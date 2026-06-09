Полиция вскрыла дверь и нашла мертвого Исуса Христа в Казани

Полиция Казани обнаружила тело 46-летнего мужчины, который в прошлом официально менял имя на Исус Христос. Об этом пишет телеканал Краснодар, передает телеграм-канал Mash.

В Казани правоохранительные органы завершили осмотр квартиры на улице Шамиля Усманова, где был найден мертвым 46-летний горожанин. Внимание полиции привлек сигнал от жильцов дома, обеспокоенных специфическим запахом, исходящим из помещения. По предварительным данным, мужчина долгое время не покидал жилище и, как сообщают источники, злоупотреблял спиртными напитками.

Погибший был известен тем, что ранее официально носил имя Исус Христос. В прошлом он носил фамилию и имя Евгений Петрович Чекулаев, однако под воздействием увлечения эзотерическими практиками решил сменить их. Позднее прокуратура добилась возвращения мужчине его прежних личных данных. Также известно, что в 2025 году покойный получил два года условного срока за организацию фиктивной постановки на учет иностранных граждан.