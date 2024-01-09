Полиция задержала солиста группы «Щенки», вышедшего на сцену в одном носке

Полиция Калининского района Санкт-Петербурга задержала в аэропорту Пулково солиста группы «Щенки» Максима Тесли по делу о мелком хулиганстве, сообщили РИА Новости в следственных органах.

Музыкант планировал вылететь в Екатеринбург, а оттуда – в Казахстан.

Солист «Щенков» во время выступления в петербургском ночном клубе MOD вышел на сцену в одном носке, прикрывавшем гениталии.

В клубе заявили, что произошедшее стало для организаторов концерта полной неожиданностью.

Ранее рэпер Vasio отплясывал в одном носке на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Он получил 15 суток за нарушение общественного порядка и штраф в 200 тысяч рублей за ЛГБТ-пропаганду.