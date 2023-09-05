Политтехнолог Стоякин рассказал, кого после Резникова снимет с должности Зеленский

Следующим в списке на выход после на увольнения главы Минобороны Украины Алексея Резникова может вполне стать министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Такую уверенность в беседе с URA.RU высказал политтехнолог, журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин.

По его словам, у Зеленского на столе целый список кандидатов на снятие с должности. И полетевшая голова Резникова это только первая ласточка, считает Стоякин. В Киеве сейчас тренд - менять британских протеже на людей, угодных Вашингтону.

«Новый министр культуры должен быть кто-то. Ходили слухи, что могут снять с должности главу МИДа Украины Дмитрия Кулебу, посмотрим. Вообще сейчас самый интересный тренд нынешних кадровых изменений будет состоять в том, чтобы поменять людей, ориентированных на Лондон, на тех, кто ориентирован на Вашингтон. Лондон проиграл борьбу за Украину и теперь приходят люди, которые более нужны Вашингтону», — объяснил политтехнолог.

Особо любопытным будет лицо, которое займет освободившееся после ухода Умерова место руководителя Фонд госимущества, добавил журналист. По словам стоякина, в настоящее время на Украине развернулась компания раздачи оставшихся в стране активов за долги перед западными партнерами.

«По тому, кого президент Владимир Зеленский предложит эту должность, сразу же можно будет понять, кто, по его мнению, подходит для того, чтобы раздавать имущество. Скорее всего, это будет не профессионал, а политический назначенец. Сейчас там никакие схемы не нужны», — заключил Стоякин.

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