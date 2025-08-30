Поляки и темнокожие в рядах ВСУ — кого еще наняли воевать под Часовым Яром
ТАСС: польская речь слышна в радиопереговорах со стороны ВСУ
Фото: [unsplash.com]
В районе Часового Яра воюют иностранные наемники на стороне ВСУ. В эфире слышна польская речь, а с дронов заметили темнокожих бойцов. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
В зоне боевых действий под Часовым Яром ВСУ используют иностранных контрактников. Согласно данным источника, в радиопереговорах отчетливо слышна польская речь. Также удалось зафиксировать присутствие темнокожих военнослужащих на границах населенного пункта.
Ранее, в период активных боев за Часов Яр, в эфире преобладала латиноамериканская речь. Известно, что наемные формирования не выдержали интенсивного противостояния, что привело к их быстрому выводу из зоны конфликта.
После перехода Часового Яра под контроль российских сил украинская сторона была вынуждена ввести в бой резервные подразделения повышенной боеспособности, укомплектованные иностранными наемниками, как отметил собеседник агентства.
Ранее британский эксперт назвал безумием идею ЕС направить на Украину миротворцев.