В районе Часового Яра воюют иностранные наемники на стороне ВСУ. В эфире слышна польская речь, а с дронов заметили темнокожих бойцов. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

В зоне боевых действий под Часовым Яром ВСУ используют иностранных контрактников. Согласно данным источника, в радиопереговорах отчетливо слышна польская речь. Также удалось зафиксировать присутствие темнокожих военнослужащих на границах населенного пункта.

Ранее, в период активных боев за Часов Яр, в эфире преобладала латиноамериканская речь. Известно, что наемные формирования не выдержали интенсивного противостояния, что привело к их быстрому выводу из зоны конфликта.

После перехода Часового Яра под контроль российских сил украинская сторона была вынуждена ввести в бой резервные подразделения повышенной боеспособности, укомплектованные иностранными наемниками, как отметил собеседник агентства.

