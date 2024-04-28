Интенсивное продвижение российских войск по всей линии фронта не оставляет сомнений в том, что все происходящее неминуемо приведет к сокращению украины до размеров одного Киева, считает отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.

В интервью YouTube-каналу Dialogue Works военный эксперт дал прогноз, что очень скоро Россия возьмет по свой контроль ключевой украинский порт на Черном море — Одессу.

«Чем дольше мы упорствуем в вопросе поддержки Украины, когда она явно проигрывает, тем больше вероятность того, что от нее не останется ничего, кроме Киева, где сидит президент Владимир Зеленский», — спрогнозировал офицер.

По мнению Уилкерсона, при нынешних темпах боевых действий, которые ведут ВС РФ, упорствовать Западу в своем стремлении навредить России на поле боя — просто бессмысленно.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.