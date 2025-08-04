Полковника из Шатуры наградили «Золотой Звездой» за героизм в СВО

В Национальном центре управления обороной Министр обороны Андрей Белоусов торжественно вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, продемонстрировавшим исключительную отвагу и героизм в ходе выполнения задач по специальной военной операции.

Министр поздравил военнослужащих, получивших звание Героя Российской Федерации, с вручением столь значимых наград и выразил благодарность за безупречное исполнение поставленных перед ними задач.

Среди отмеченных наградами – полковник Юрий Пытиков, долгие годы проживавший в городе Шатура. Юрий закончил шатурскую школу №1 и посвятил свою жизнь военной службе.

Глава городского округа Николай Прилуцкий выразил чувство гордости за признание заслуг своего соотечественника.

Военнослужащий был удостоен государственной награды за значительный вклад своего подразделения в проведение специальной военной операции. Полковник Юрий Пытиков, командир 56-го гвардейского десантно-штурмового ордена Отечественной войны I степени полка, обратился с видеопоздравлением, отметив, что эта награда – признание огромного труда всего военного коллектива.

По словам полковника, подразделение под его командованием регулярно освобождает новые населенные пункты, приближая «наш час победы».