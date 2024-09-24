Полмиллиона семей столичного региона улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Почти 538 тысяч семей столичного региона улучшили жилищные условия за счет маткапитала с момента запуска программы в 2007 году. Об этом рассказали в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по городу Москве и Московской области. С января этого года это сделали порядка 37 тысяч семей.

Пять тысяч семей направили деньги на приобретение жилья без привлечения кредитов. Еще почти 32 тысячи семей оплатили кредиты более чем на 20 миллиардов рублей.

Получить маткапитал могут семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок с 1 января 2007 года, а также семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок с с января 2020 года. В 2024 году размер маткапитала составляет 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей — на второго. Если ранее семья уже получила выплату на первого ребенка, то размер маткапитала при рождении второго будет составлять 202,6 тысячи рублей.