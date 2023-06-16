«Полноценное шоу»: известный дрессировщик готов бесплатно работать в ЛДНР

Дмитрий Куклачев, сын известного дрессировщика Юрия Куклачева, планирует выступать бесплатно на новых российских территориях. Он готов совершенно бесплатно работать в Донецке, Луганске, Мариуполе и других городах для детей и военнослужащих.

Нашему корреспонденту Куклачев признался, что для него очень важна поддержка жителей новых территорий.

«Мы у себя в театре кошек приводим практически на каждый спектакль семьи участников СВО. Очень часто к нам приезжают дети из Луганской, Донецкой народных республик, которые отдыхают в Москве. Этим летом в рамках программы наш театр должны посетить примерно две тысячи детей из ЛНР и ДНР», — рассказал Куклачев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако артист отметил, что поездка на новые территории театра в полном составе с 45 животными, тремя тоннами декораций, костюмов и техники не так проста. Сложна и логистика.

«Я хотел бы привести полноценное, большое шоу, такое же, какое идет у меня в Москве. Именно со всеми декорациями, активностями, аттракционами, эффектами, светом, звуком, чтобы было полное погружение в спектакль для детей и взрослых. Для этого нужна достаточно серьезная подготовка. Я буду прилагать все свои усилия, чтобы воплотить эти планы в жизнь в ближайшее время. Но это очень непросто», — отметил Куклачев.

Ранее мы писали, что детям Донбасса понравились кошка Сосиска и кот Козел.