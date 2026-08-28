Половина дохода на троих: в ФССП дали разъяснения по алиментам на детей

Врио руководителя Федеральной службы судебных приставов Игорь Никишин в беседе с REGIONS напомнил базовые правила расчета алиментов на несовершеннолетних детей в 2026 году. Если родители не заключили нотариальное соглашение, суд устанавливает выплаты в долях от заработка: четверть дохода на одного ребенка, треть — на двоих и половина — на троих и более. При этом доли могут быть изменены с учетом материального положения сторон.

Базовые ставки по закону

Семейный кодекс РФ (статья 81) устанавливает четкие пропорции для алиментных платежей, когда стороны не договорились мирно. Суд исходит из принципа сохранения ребенку привычного уровня жизни: чем больше детей — тем выше доля от дохода плательщика.

На одного несовершеннолетнего взыскивается ¼ заработка или иного дохода. На двоих детей эта цифра увеличивается до 1/3. Если речь идет о троих и более, закон предписывает отчислять половину (½) всех доходов родителя.

Гибкость в исключительных случаях

Однако, как подчеркнул Игорь Никишин, эти доли — не догма. Судья вправе отступить от стандартов, если у плательщика низкий заработок или есть другие иждивенцы, либо у взыскателя — высокие доходы и содержание в твердой сумме окажется справедливее. Также учитывается состояние здоровья сторон, инвалидность и иные обстоятельства, влияющие на финансовые обязательства.

Исполнительный документ — главный ориентир

Конкретный порядок и размер выплат всегда фиксируются в исполнительном документе: нотариальном соглашении или судебном приказе. Если родители предпочитают мирный вариант, они могут установить любую сумму и форму расчета — хоть долю, хоть фиксированные ежемесячные перечисления. В отсутствие такого соглашения вступает в силу вышеописанный механизм по доле от дохода, регулируемый судебными приставами.

На что обратить внимание

Эксперты рекомендуют плательщикам помнить: алименты удерживаются не только с зарплаты, но и с премий, гонораров, авторских вознаграждений и некоторых других видов доходов. Перечень таких поступлений утвержден правительством. Кроме того, при изменении семейного или финансового положения — например, рождении еще одного ребенка или потере работы — допустимо обращаться в суд для пересмотра установленных сумм.