Половина работ по возведению новой поликлиники уже выполнена в Люберцах

В рабочем поселке Октябрьский в Люберцах продолжается строительство новой поликлиники. В настоящий момент строители начали монолитные работы на пятом, последнем этаже здания.

«На данный момент мы поднимаем перекрытия пятого этажа, выставляем опалубку, доделываем четвертый этаж. Также вяжем каркас под тепловые сети. Помимо монолитных работ выполняем каменную кладку наружных стен на втором и третьем этажах», — рассказал старший прораб генподрядной организации Алексей Жур.

Сейчас на объекте работает более пятидесяти человек. Коллектив спешит закончить монолитное строение и приступить к устройству кровли до начала осенних дождей, чтобы затем заниматься только внутренними инженерными и отделочными работами. Срок окончания строительства — конец третьего квартала 2025 года.

Примечательно, что ввода данной поликлиники в эксплуатацию ждут жители сразу в четырех поселках: в Октябрьском, Мирном, Томилино и Малаховке. Планируется, что медучреждение будет смешанного типа для детей и взрослых.