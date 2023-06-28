Польша получила первые подержанные американские танки

Польша отдала большое количество своей боевой техники Украине, но при этом объявила, что создаст самую мощную армию, и в 2022 году заключила договор на поставку 250 танков Abrams. Первые танки уже привезли в страну, передачу провели в виде торжественной церемонии в присутствии министра нацобороны.

Как отметил политик, для американских танков уже обучили экипажи, которым предстоит управлять, как он выразился, лучшими танками в мире. Оказалось, что в первой партии всего 14 танков, все они были в употреблении и раньше стояли на вооружении у морпехов США.