Как пишет агентство «РИА Новости» , польская ассоциация «За свободную Россию» была внесена в реестр нежелательных организаций в Российской Федерации. Об этом сообщило Министерство Юстиции Российской Федерации на своем официальном сайте.

Ранее сообщалось, согласно решению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, деятельность ассоциации нежелательна по причине агитации ее участников вступать в украинские добровольческие батальоны. Такие действия считаются неприемлемыми в контексте современных политических отношений между Россией и Украиной.

Внесение ассоциации в реестр нежелательных организаций ограничивает ее деятельность на территории России и является мерой воздействия на проводимую агитацию.