Польская ассоциация «За свободную Россию» внесена Минюстом в реестр нежелательных
Фото: [©Кирилл Каллиников/РИА Новости]
Как пишет агентство «РИА Новости», польская ассоциация «За свободную Россию» была внесена в реестр нежелательных организаций в Российской Федерации. Об этом сообщило Министерство Юстиции Российской Федерации на своем официальном сайте.
Ранее сообщалось, согласно решению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, деятельность ассоциации нежелательна по причине агитации ее участников вступать в украинские добровольческие батальоны. Такие действия считаются неприемлемыми в контексте современных политических отношений между Россией и Украиной.
Внесение ассоциации в реестр нежелательных организаций ограничивает ее деятельность на территории России и является мерой воздействия на проводимую агитацию.