Путин: если Польша введет войска на Украину, то она уже не уйдет

Если Варшава примет решение о вводе своих войск на Украину, то они уже не уйдут оттуда. Польша хочет заполучить обратно те земли, которые считает своими. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с Дмитрием Киселевым в рамках интервью для телеканала «Россия 1» и информагентства РИА Новости .

В данной беседе российский президент выразил мнение, что польская армия не покинет украинские земли в случае, если придет на них. Какой бы ни была причина для ввода войск, по итогу Польша не покинет Украину, а попытается вернуть земли, которые считает исторически своими, добавил он.

По мнению лидера РФ, польское руководство «спит и видит», как вернуть земли, которые ими считаются исторически собственными. Варшава считает, что ее земли были отняты Иосифом Сталиным и переданы Украине, поэтому заполучив эту часть территорий обратно, они оттуда не уйдут, заключил президент.