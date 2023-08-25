Польскую журналистку напугало сообщение от сотового оператора во время посещения эстонского города

Барбара Куза-Тарковска, корреспондентка портала Onet, решила посетить «самый русский город Евросоюза» - Нарву. Ей хотелось понять, насколько в безопасности себя чувствуют местные жители, которых от РФ отделяет всего лишь одна река. По ее признанию, она сама чувствовала большое облегчение, что находится в ЕС, в то время как от российской территории ее отделяли считанные метры. В этот момент на ее телефон пришла СМС, в которой мобильный оператор поздравил женщину с прибытием в Россию, от чего журналистка пришла в настоящий ужас.

По ее уверению, местные относятся к этому очень спокойно. Они посоветовали ей не обращать на подобное внимание. Их также совершенно не беспокоит то, что РФ находится у них под боком, и люди не чувствуют никакой опасности от данного факта.