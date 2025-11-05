Синоптик назвал дату, когда в Москве наступит настоящая зима

В Москве и Подмосковье с 13 ноября начнется активное формирование снежного покрова. По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к 15-16 ноября высота снега может достичь 3-5 сантиметров. Синоптика цитирует РИА Новости .

По данным метеорологов, на текущей неделе ожидается теплая погода с небольшими осадками. Ночью температура будет колебаться в пределах +4...+4 градусов Цельсия, а днем поднимется до +7...+10 градусов.

До 10 ноября в Москве будет аномально тепло: среднесуточная температура превысит плюс пять градусов, что позволяет использовать летнюю резину. Однако затем наступит резкое похолодание, и температура опустится почти до нуля.

«Столбики термометров устремятся к нулевой отметке: в сумерках минимальная температура воздуха будет колебаться от минус трех до плюс двух, в середине дня — от минус двух до плюс трех градусов. Дожди станут переходить в мокрый снег и снег», — предупредил Тишковец.

С 13 ноября в Москве начнётся формирование снежного покрова, который к следующим выходным, 15 и 16 ноября, может достичь толщины в 3-5 сантиметров, сообщил специалист.

По ночам температура будет опускаться до -1…-6 градусов, а днём останется в пределах нуля.

«К середине ноября в Москве наступит метеорологическая зима», — заключил Тишковец.

Ранее российский путешественник Кутовой раскритиковал погоду во Вьетнаме зимой.