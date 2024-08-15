Полторы тысячи первоклассников Подмосковья получат рюкзаки к 1 сентября

Более полутора тысяч первоклассников из семей с низкими доходами получат рюкзаки к началу учебного года в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Получать ранцы дети начали уже на текущей неделе — подарки доставляют жителям на дом. В рюкзаках — все, что может потребоваться ребенку в первом классе. Это тетради, краски, альбомы, канцелярские принадлежности и многое другое.

Получить такие рюкзаки могут дети из семей, в которых доход на каждого члена семьи составляет не более 18 296 рублей. Подать соответствующее заявление можно на сайте госуслуг региона.

Также в Подмосковье многодетные семьи и родители детей-инвалидов с низким доходом каждый год получают выплату на школьную форму. С января этого года меру поддержки оказали 120 тысячам детей.