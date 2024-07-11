Полтысячи целевиков медколледжа начнут работать в учреждениях Подмосковья в этом году
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Четыреста девяносто студентов, обучающихся в областном медицинском колледже по целевому договору, планируют устроиться на работу в учреждения Подмосковья в этом году, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Заключить такой договор могут ребята, обучающиеся на 1-4 курсах. Во время учебы они получают стипендию от больницы, а после окончания учебы выходят на работу в медучреждение как минимум на три года.
Для участия в такой программе нужно обратиться в кадровую службу больницы или в администрацию областного медколледжа.
«Мы заинтересованы в привлечении на работу медицинских кадров, а программа целевого обучения позволяет подготавливать для наших больниц и поликлиник специалистов, в которых они нуждаются», - отметил глава Минздрава региона Алексей Сапанюк.