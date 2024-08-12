Полтысячи звонков поступило на горячую линию для жителей Курска в Подмосковье

Полтысячи звонков поступило на горячую линию для жителей Курска, которая начала работать в Подмосковье с выходных. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«Чаще всего жители обращаются за помощью в получении выплаты 10 тысяч рублей, которую анонсировал президент России», - отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.

Линия работает в круглосуточном режиме. Обратиться на нее могут пострадавшие жители Курской области и члены их семей. Операторы помогают найти близких в пунктах временного размещения и оказывают психологическую помощь.

Болатаева добавила, что нередко на линию обращаются неравнодушные жители Подмосковья, которые хотят помочь пострадавшим, предоставив им жилье или передав гумпомощь.

Номер горячей линии при звонке из Подмосковья: 122, добавочный 6, далее 1. При звонке из других регионов: +7 (800) 550-50-30.