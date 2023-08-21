Получение градостроительной информации упростили в Подмосковье

Для жителей Московской области упростили получение данных из государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) на региональном портале госуслуг. Об этом рассказали в Министерстве госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказало, что было сокращено количество полей для заполнения запроса, также добавили информационные подсказки. Ожидается, что это поможет человеку быстрее сориентироваться в карточке услуги, избежать лишних ошибок и опечаток.

ГИСОГД представляет собой систематизированный свод сведений о развитии и застройке территорий, о земельных участках, об объектах капитального строительства и т. д. При этом сведения ГИСОГД являются открытыми и общедоступными, кроме некоторых категории.

Напоминаем, что информация предоставляется платно. Стоимость сведений из одного раздела ГИСОГД составляет одна тысяча рублей, плата за копию одного документа составляет 100 рублей. Оплатить можно сразу же онлайн на портале госуслуг Подмосковья. Отмечается, что справку направят в личный кабинет в течение 5 рабочих дней после поступления оплаты. В случае отказа ведомство пришлет уведомление об этом, а деньги вернут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что около сорока процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.