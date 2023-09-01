Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 25 корпуса ЖК Город «В лесу»

В корпусе № 25 построено 545 квартир, выдача ключей начнется в августе 2023 года. Всего же, в рамках четвертой очереди будут возведены 10 корпусов переменной этажности высотой от 9 до 15 этажей.

При проектировании домов 4 очереди особое внимание было уделено площади остекления фасадов. За счет увеличения размеров окон в каждую квартиру попадает на 10% больше света в течение дня, чем в квартиры с типовыми окнами. С учетом расположения жилого комплекса вблизи природного лесопарка и вместе с отличной экологией, покупателями были востребованы квартиры с террасами и открытыми мансардами. Поэтому в 4 очереди строительства был реализован расширенный пул таких квартир с уникальными планировками.

Город «В лесу» нравится жителям еще и за счет развитой коммерческой и социальной инфраструктуры. Комплекс лидирует в Подмосковье по этим показателям, в прошлом году это достоинство комплекса отметили на премии Urban Awards специальной наградой. На первых этажах жилых зданий расположено более 270 точек коммерции: рестораны, кафе, магазины, почти половина из них — управляется самими жителями, которые оказывают услуги своим соседям. Благодаря этому качество услуг всегда на высшем уровне.

На территории комплекса уже работают школа и детский сад по современным образовательным программам. Также для жителей открыты творческие студии и спортивные секции, языковой клуб и антикафе с игровой зоной. Сейчас завершается строительство второго детского сада на 350 мест. Проект представляет собой трехэтажное здание общей площадью 5,4 тыс. кв.м с цветными фасадами и ярким благоустройством, включающим функциональные прогулочные площадки с верандами. Строительство здания началось летом текущего года.

Ранее Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство второго этапа IV очереди жилого комплекса, в состав которой входит 27 корпус. Срок действия разрешения рассчитан до 19 декабря 2026 года.

Город «В лесу» расположен в поселке Отрадном городского округа Красногорск в 10 минутах на общественном транспорте от станции метро «Пятницкое шоссе». В жилом комплексе есть не только вся необходимая инфраструктура, но и благоустроенный лесопарк площадью 7 гектаров.



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