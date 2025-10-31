Полуголая аниме-красавица у Вечного огня шокировала жителей подмосковного Ногинска

Жители подмосковного Ногинска оказались в центре бурной дискуссии, связанной с вопросами морали и законности. Причиной стал красный автомобиль, владелец которого припарковал свою машину с крайне откровенной аэрографией в непосредственной близости от Вечного огня и мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне. Юрист Юрий Митин в беседе с REGIONS рассказал , могут ли владельца транспорта привлечь к ответственности.

Фото быстро разлетелись по ногинским сообществам, вызвав шквал негодования. На изображении яркая красная машина, на двери которой изображена героиня японских комиксов в стиле аниме. Художественное оформление вызвало возмущение: персонаж облачен лишь в ошейник-чокер и минимальные кусочки изоленты, прикрывающие грудь.

«Вы считаете, такое художество, припаркованное рядом с Вечным огнем и мемориалом в честь погибших в Великой Отечественной войне, это нормально?» — задают риторический вопрос авторы поста.

Однако адвокат Митин пояснил, что юридическая оценка действий владельца строится на столкновении двух принципов: свободы распоряжения личным имуществом и ограничений, установленных законом для защиты общественного порядка и интересов. Согласно статье 209 Гражданского кодекса РФ, каждый гражданин имеет право распоряжаться своим автомобилем, в том числе украшать его аэрографией. Однако это право не является абсолютным.

«Согласно статье 209 ГК РФ, гражданин вправе распоряжаться своим автомобилем, если этим не нарушаются права и интересы других лиц. В иных случаях может наступить административная или уголовная ответственность», — пояснил Митин.

Хотя само по себе изображение на двери не является противозаконным, ключевым моментом в данной ситуации является место парковки. Если правоохранительные органы инициируют проверку, им предстоит оценить, не нарушает ли демонстрация полуобнаженной фигуры в зоне особого почитания общественный порядок или моральные нормы, установленные для мемориальных комплексов. Дальше все будет зависеть от трактовки в рамках закона.

