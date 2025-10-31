Топтание символа: из здания администрации Одинцова убрали скандальный коврик

В администрации Одинцовского городского округа произошла символическая реформа — напольный коврик с изображением герба муниципалитета, вызвавший волну критики в социальных сетях, был демонтирован. Об этом стало известно REGIONS.

Причиной скандала стало размещение официальной символики в кабине лифта, где по изображению ежедневно ходили как сотрудники администрации, так и посетители. Жители расценили это как проявление неуважения к муниципальному символу и направили многочисленные жалобы в различные инстанции, включая правительство Московской области.

Представители администрации первоначально пытались оправдать решение, ссылаясь на внутренние положения. Тогда отметили, что символику наносят на многие предметы: от буклетов до ручек. Однако именно коврик не давал покоя жителям, которые усмотрели в этом жест неуважения. Муниципальные власти учли реакцию и решили заменить коврик, по которому предстоит топтаться чиновниками и посетителям.

Теперь в лифте новый коврик в спокойных серых тонах, полностью лишенный какой-либо символики.

Ранее сообщалось, что губернатор Самарской области записал рэп о величии региона.