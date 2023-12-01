Полыхавший несколько часов пожар на рынке в Ростове-на-Дону удалось локализовать

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили о локализации сильного возгорания на рынке в Ростове-на-Дону на площади 4 тысячи квадратных метров.

В настоящее время огонь перестал распространяться, угроза пошла на спад, проинформировали в ведомстве.

«В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России локализовали пожар на рынке «Темерник» на площади 4 000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Напомним, в Ростове-на-Дону вечером 30 ноября загорелись торговые павильоны рынка «Темерник». Пламя охватило территорию в 4 тыс квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.