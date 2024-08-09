Пользователи Signal пожаловались на сбой в работе мессенджера

В работе мессенджера Signal произошел сбой, свидетельствуют данные портала «Сбой.рф». Отмечается, что жалобы были зафиксированы утром 9 августа.

Пользователи оставили более 1,8 тысячи сообщений о некорректной работе приложения.

Мессенджер Signal ранее носил название TextSecure. Он представляет собой клиентское приложение для обмена мгновенными сообщениями со свободным и открытым исходным кодом. Signal разработал программист Мокси Марлинспайк и созданная им компания Open Whisper Systems.

На волне популярности мессенджер оказался в январе 2021 года после того, как в другом популярном среди юзеров мессенджере WhatsApp* произошли изменения в политике конфиденциальности.

В мае 2021 года Signal скачали 105 миллионов раз — его популярность выросла на 4200 процентов.

Ранее сообщалось, что пользователи YouTube стали чаще жаловаться на работу хостинга в России.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.