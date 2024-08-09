Пользователи Signal пожаловались на сбой в работе мессенджера
Пользователи мессенджера Signal сообщили о сбоях в работе приложения
Фото: [Pxhere.com]
В работе мессенджера Signal произошел сбой, свидетельствуют данные портала «Сбой.рф». Отмечается, что жалобы были зафиксированы утром 9 августа.
Пользователи оставили более 1,8 тысячи сообщений о некорректной работе приложения.
Мессенджер Signal ранее носил название TextSecure. Он представляет собой клиентское приложение для обмена мгновенными сообщениями со свободным и открытым исходным кодом. Signal разработал программист Мокси Марлинспайк и созданная им компания Open Whisper Systems.
На волне популярности мессенджер оказался в январе 2021 года после того, как в другом популярном среди юзеров мессенджере WhatsApp* произошли изменения в политике конфиденциальности.
В мае 2021 года Signal скачали 105 миллионов раз — его популярность выросла на 4200 процентов.
Ранее сообщалось, что пользователи YouTube стали чаще жаловаться на работу хостинга в России.
*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.