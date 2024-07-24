Пользователи YouTube стали чаще жаловаться на работу хостинга в России

По данным, полученным от ПАО «Ростелеком», наблюдается значительный рост числа обращений абонентов с жалобами на функционирование видеохостинга YouTube.

Как сообщили представители компании информационному агентству РИА Новости, проблема затрагивает клиентов всех российских интернет-провайдеров и связана с неполадками в работе Google Global Cache (GGC).

В «Ростелекоме» отметили увеличение количества запросов в техническую поддержку относительно некорректной работы платформы YouTube. По словам представителей пресс-службы ведомства, сбои в функционировании Google Global Cache негативно сказываются на пользователях всех отечественных операторов связи.

Специалисты подчеркивают, что ответственность за возникшие трудности лежит на стороне YouTube и его материнской компании Google. При этом отмечается, что те интернет-ресурсы, которые заблаговременно позаботились об обновлении и наращивании мощностей своего оборудования и программного обеспечения, продолжают работать в стабильном режиме.

Ситуация вызывает обеспокоенность у пользователей и экспертов отрасли. Остается открытым вопрос о том, какие меры будут предприняты для решения возникшей проблемы и как долго российским зрителям придется сталкиваться с перебоями в работе популярного видеосервиса.

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