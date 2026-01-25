«Помет у подъезда, лай ночью — и солидный штраф». За нарушение правил выгула собак теперь грозит до 30 тысяч рублей

Нарушение правил выгула собак теперь может обернуться серьезным штрафом. Согласно новому федеральному закону, ответственность предусмотрена за несоблюдение прав соседей, игнорирование безопасности людей и отказ убирать за питомцем в общественных местах.

Как сообщает РИА Новости, размер взыскания зависит от статуса нарушителя:

-Физические лица: от 1,5 до 3 тыс. руб.

-Должностные лица: от 5 до 15 тыс. руб.

-Юрлица: от 15 до 30 тыс. руб.

Однако, как разъяснил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, закон допускает альтернативу. При первичном нарушении, не повлекшем ущерба или угрозы, штраф может быть заменен на предупреждение. Инициатором такой замены вправе выступить суд, контролирующий орган или сам привлекаемый к ответственности.

