Британец променял Лондон на Хабаровск из-за русской красавицы

Англичанин Ник Кларк никогда не планировал оставаться в России надолго, однако он решил переехать из-за россиянки, покорившей его сердце. Об этой истории сообщает HAB.KP.RU.

Приехав в 2018 году на чемпионат мира по футболу, Ник и представить не мог, что через несколько лет будет называть Хабаровск своим домом. Судьба распорядилась иначе — знакомство с местной жительницей Александрой перевернуло его жизнь.

Сам британец — образованный астрофизик, поколесивший по Европе. После Петербурга и Владивостока он осел в Хабаровске, где устроился преподавать английский. Именно на одном из уроков он встретил свою будущую жену.

Роман развивался стремительно. За год пара прошла путь от первого знакомства до бракосочетания в Центральном ЗАГСе Хабаровска. Ник, уже неплохо говоривший по-русски, сознательно выбрал скромную церемонию в кругу самых близких. Через год состоялось венчание — на этот раз с размахом и прилетевшей из Лондона матерью жениха.

В настоящее время Ник с Александрой ведут типично русский образ жизни — с дачей, шашлыками и вечерами на свежем воздухе. Бывший астрофизик, который мечтал о Японии, теперь с удовольствием копается в огороде и осваивает премудрости русской бани. Его история доказывает: любовь действительно не знает границ — ни географических, ни культурных.

Родные Ника в Великобритании, сначала скептически относившиеся к его переезду, теперь полностью поддерживают его выбор. Видя, как он счастлив в России, они регулярно приезжают в гости, чтобы своими глазами увидеть страну, покорившую сердце их родного человека. Сам Ник шутит, что нашел в Хабаровске не только любовь, но и новую родину.

Ранее сообщалось, что не доверяющей Дональду Трампу русской активистке грозит 35 лет тюрьмы.