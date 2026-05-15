Помощь рядом: какие вопросы семей участников СВО решили в Павловском Посаде

В Павловском Посаде в приемной «Единой России» 13 мая врип главы городского округа Сергей Балашов провел личный прием участников спецоперации ВС РФ и членов их семей.

На встрече граждане озвучили ряд насущных вопросов. Среди поднятых тем — спорные начисления по квартплате, сложности с оформлением жилья по социальному найму. Кроме того, жители обратились с просьбой отремонтировать дорогу возле реабилитационного центра для детей с особенностями развития и решить проблему нехватки парковочных мест.

Сергей Балашов отметил, что бытовые трудности, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих в отсутствие близких, создают для них ощутимую нагрузку. По итогам приёма глава округа детально разобрал каждую ситуацию и дал поручения, направленные на устранение обозначенных проблем.

Встречи с жителями в Павловском Посаде проходят на регулярной основе. График приемов размещен на официальном сайте администрации. Записаться на личную встречу или на мероприятие в формате «выездной администрации» можно по телефону: 2‑99‑05.