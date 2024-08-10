Помощь собрали Жители Павлово-Посадского округа для Курска в рамках Дня физкультурника

Волонтеры молодежных центров Павловского Посада и Электрогорска организовали точки сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области на стадионах во время Дня физкультурника. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.

Все желающие смогли помочь в сборе груза. Примечательно, что жители округа как лекарственные средства и средства личной гигиены, так и сухпайки и продукты длительного хранения.

Если кто-то хочет присоединится к этому важному и нужному делу, то по будним дням с 10:00 до 17:00 гумпомощь принимается по следующим адресам: 2-й Карповский переулок 2/2 и площадь Революции дом 15 в Павловском Посаде, а также улица Советская дом 2 в Электрогорске.