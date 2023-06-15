Помощник Путина рассказал о возвращении в Россию половины уехавших из нее осенью жителей

После объявления частичной мобилизации из РФ выехало за рубеж значительное число людей. Почти половина из них впоследствии вернулась по домам.

Об этом Максим Орешкин сообщил на полях макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума. Его данные подтверждаются банковской статистикой.

«У нас банковская статистика показывает, что почти половина народа, тех, кто уехал осенью, уже в страну вернулись», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Среди тех стран, на которые падал выбор выезжающих россиян, были Казахстан, Армения и Грузия. На границе с ними скапливались многочисленные очереди.